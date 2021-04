Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Drogba, Juventus... Milik se fait fracasser pour son avenir !

Publié le 13 avril 2021 à 21h10 par A.M.

Alors qu'Arkadiusz Milik ne devrait pas s'éterniser à l'OM, Rolland Courbis fracasse l'attaquant polonais qui utilise le club phocéen comme un simple tremplin dans sa carrière.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'Olympique de Marseille a obtenu le prêt d'Arkadiusz Milik dont la situation devenait intenable à Naples. Le prêt de l'attaquant polonais s'accompagne d'une option d'achat quasiment obligatoire, mais surtout d'une clause lui permettant de quitter le club cet été si une offre de 12M€ est transmise à l'OM. Autrement dit, Arkadiusz Milik ne devrait pas s'éterniser à Marseille, ce qui agace profondément Rolland Courbis.

«Milik aujourd’hui, ça me gonfle»