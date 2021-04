Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour ce crack !

Publié le 13 avril 2021 à 19h10 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, l'OM s'interesserait à Tomás Suslov (18 ans), qui évolue au FC Groningen. Mais son agent assure que les Marseillais ne sont pas seuls dans ce dossier.

Cet été, l'un des objectifs de l'Olympique de Marseille sera de se renforcer dans l'entrejeu. Et pour cause, en plus du départ de Morgan Sanson cet hiver, l'OM devrait voir filer Michaël Cuisance et Olivier Ntcham dont les options d'achat ne seront très probablement pas levées. Dans cette optique, Pablo Longoria s'active déjà afin de trouver de nouveaux milieux de terrain et suit notamment Gedson Fernandes (Benfica) et Amine Adli (Toulouse). Selon la presse néerlandaise, l'OM est également sur le coup pour Tomás Suslov (18 ans).

Suslov «est suivi par de nombreux autres clubs»