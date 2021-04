Foot - Mercato

Mercato : Djibril Cissé reprend du service !

Publié le 13 avril 2021 à 15h03 par La rédaction

À 39 ans, Djibril Cissé ne compte toujours pas arrêter sa carrière. Actuellement à Yverdon, en troisième division Suisse, l’ancien attaquant de l’OM va rejoindre le Panathinaïkos… de Chicago l’été prochain.

On pouvait penser qu’à 39 ans, Yverdon, club de troisième division Suisse, serait le dernier de Djibril Cissé. Mais l’ancien international français ne compte pas s’arrêter tout de suite et s’est engagé avec le Panathinaïkos de Chicago, en quatrième division des Etats-Unis, qu'il rejoindra la saison prochaine. Le nouveau club de Cissé est proche du Panathinaïkos grec, où il a évolué entre 2009 et 2011.