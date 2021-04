Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara est passée à l’action pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 14 avril 2021 à 11h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que son avenir au PSG s’écrit en pointillés, Mauro Icardi pourrait bel et bien effectuer son retour en Serie A au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au PSG à l’été 2019 dans le cadre d’un prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi avait été l'auteur de très bons débuts dans la capitale française. Seulement voilà, depuis janvier 2020, l’attaquant argentin réalise des prestations bien moins reluisantes. Cela n’a pas empêché Leonardo de débourser environ 55 M€ pour l’acheter définitivement aux Nerazzurri l’été passé, mais les performances de celui qu’on surnomme El Aguila ne se sont pas améliorées pour autant. Plus encore, Mauro Icardi a même perdu du poids dans le onze type du PSG au profit de Moise Kean, arrivé en prêt l’été dernier en provenance d’Everton.

Wanda Nara serait au travail pour que Mauro Icardi revienne en Serie A