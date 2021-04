Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date de la prolongation de Neymar déjà connue ?

Publié le 14 avril 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Neymar a trouvé un accord pour prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, une date se dégagerait actuellement pour l’annonce tant attendue de la nouvelle.

Malgré de récentes rumeurs venues de Catalogne, l’avenir de Neymar semble bel et bien s’écrire au PSG pour les prochaines années. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’international brésilien a trouvé un accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation de son bail expirant le 30 juin 2022 pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Tout est calé entre les parties, et seule manque l’officialisation qui n’est plus qu’une question de jours. Et justement, celle-ci pourrait arriver bien plus vite qu’on ne le pense.

La prolongation de Neymar annoncée avant les demi-finales ?