Mercato - PSG : Le message fort de Moise Kean sur son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 9h10 par D.M.

A l’issue du match face au Bayern Munich ce mardi, l’attaquant du PSG, Moise Kean, s’est prononcé sur son avenir.

Leonardo a eu le nez creux en allant chercher, lors du dernier mercato estival, Moise Kean. Formé à la Juventus, l’attaquant italien manquait de temps de jeu à Everton et avait décidé de rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Bien lui en a pris puisque le joueur a profité de la blessure de Mauro Icardi en début de saison pour avoir sa chance, faire ses preuves et convaincre ses dirigeants. Leonardo souhaiterait le conserver la saison prochaine et devra négocier avec Everton. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Moise Kean a déjà fait son choix et souhaite rester au PSG, et ce malgré l’intérêt de la Juventus.

« Ici, Pochettino croit en moi »