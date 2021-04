Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan bien ficelé pour ce joli coup de Premier League ?

Publié le 14 avril 2021 à 7h45 par A.D.

Prêté à West Ham jusqu'à la fin de la saison, Jesse Lingard enchaine les prestations XXL. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG et à Arsenal. Alors qu'ils voudraient conserver l'attaquant de Manchester United la saison prochaine, les Hammers auraient monté une stratégie pour battre la concurrence de Leonardo et Mikel Arteta.

En grande difficulté à Manchester United lors de la première partie de saison, Jesse Lingard a rejoint West Ham au mois de janvier. Prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 28 ans devrait faire son retour chez les Red Devils cet été. Toutefois, West Ham ne l'entendrait pas de cette oreille et espérerait conserver définitivement Jesse Lingard à l'issue de son prêt. Par ailleurs, le natif de Warrington figurerait sur les tablettes du PSG et d'Arsenal. Mais à en croire The Evening Standard , les Hammers auraient un plan pour devancer leurs concurrents.

Jesse Lingard contraint de forcer son départ ?