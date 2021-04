Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour Leonardo avec cet international anglais !

Publié le 13 avril 2021 à 20h15 par A.D.

Alors qu'il revit depuis son arrivée à West Ham, Jesse Lingard aurait tapé dans l'œil de Leonardo. Lors du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG devrait se frotter aux Hammers ainsi qu'à Arsenal.

Peu utilisé par Ole Gunnar Solksjaer du côté de Manchester United, Jesse Lingard est allé trouver du temps de jeu ailleurs. Prêté sans option d'achat à West Ham au mois de janvier, l'attaquant de 28 ans renait de ses cendres. A tel point que Leonardo serait tombé sous son charme. Selon les dernières informations d' ESPN , le directeur sportif du PSG suivrait de près la situation de Jesse Lingard et pourrait tenter de se l'offrir lors de la prochaine fenêtre de transferts, lorsqu'il lui restera plus qu'une année de contrat avec Manchester United.

Leonardo n'en démordrait pas pour Lingard