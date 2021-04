Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait totalement relancer les plans de Leonardo pour cet été !

Publié le 13 avril 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Sergio Ramos est très incertain, le Real Madrid se prépare au départ de l’international espagnol. Ainsi, plusieurs défenseurs sont ciblés par Florentino Pérez, et cela pourrait compromettre les plans du PSG.

Malgré la crise du Covid-19, le prochain mercato estival s’annonce très mouvementé. De nombreux joueurs risquent en effet de faire parler d’eux en raison de leur situation contractuelle, à l’instar de Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid sera pour sa part libre à l’issue de la saison, et sa prolongation est encore loin de voir le jour, mais Florentino Pérez voudrait désormais être fixée. D’après OK Diario , le président merengue s’apprêterait à formuler son offre finale à Sergio Ramos, et celle-ci resterait éloignée des exigences du défenseur central, qui ne manque pas de prétendants. Dans ce contexte, le Real Madrid se prépare ainsi à son départ, de quoi chambouler les plans du PSG.

Alaba, Koundé… La succession de Ramos pourrait plomber les plans du PSG