Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour Sergio Ramos !

Publié le 13 avril 2021 à 17h45 par B.C.

Alors qu’il sera bientôt libre, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid dès la fin de la saison. De son côté, Florentino Pérez préparerait son ultime proposition pour tenter de convaincre son capitaine de prolonger.

Les chances de voir Sergio Ramos sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine diminuent un petit peu plus au fil des jours. En effet, le capitaine merengue sera libre dès la fin de la saison, et les deux parties sont très loin d’un accord pour une prolongation. D’après les dernières informations en provenance d’Espagne, Sergio Ramos se rapproche bel et bien d’un départ. « La prolongation de Sergio Ramos est à l’arrêt total. Les possibilités que Sergio Ramos prolonge avec le Real Madrid ? 5% », a lâché le journaliste de AS Joaquin Maroto, au micro de la Cadena Ser . Plusieurs clubs surveillent attentivement la situation de l’international espagnol, à l’instar du PSG, et ces prétendants devraient être rapidement fixés sur l’avenir du joueur.

L’ultime offre du Real Madrid pour Sergio Ramos ?