Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 13 avril 2021 à 17h10 par T.M.

Depuis de longues semaines, l’avenir de Sergio Ramos fait énormément parler en Espagne. Et pour le capitaine du Real Madrid, on se dirigerait tout droit vers un coup de tonnerre.

Prolongera, ne prolongera pas ? L’incertitude est totale concernant l’avenir de Sergio Ramos. Malgré la volonté de l’Espagnol et du Real Madrid de continuer l’aventure ensemble, une prolongation semble encore très loin. Et étant donné que Ramos est en fin de contrat, un départ libre se précise un peu plus chaque jour alors que le PSG serait notamment à l’affût pour le récupérer gratuitement. D’ailleurs, à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne, c’est bien vers un départ en fin de saison que se dirigerait Sergio Ramos.

Un départ quasiment assuré ?