Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid prêt à recaler Leonardo ?

Publié le 13 avril 2021 à 19h15 par T.M.

En fin de contrat au Real Madrid, Lucas Vazquez intéresserait le PSG. Toutefois, l’Espagnol ne semblerait jurer que par la Casa Blanca…

Malgré Alessandro Florenzi et Colin Dagba, le PSG chercherait à se renforcer au poste d’arrière droit la saison prochaine. Et la solution de Leonardo pourrait bien se retrouver en Espagne. Après avoir coché le nom d’Emerson, actuellement prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, c’est désormais un joueur du Real Madrid qui titillerait l’intérêt du PSG. En effet, ce mardi, AS a révélé que le club de la capitale faisait les yeux doux à Lucas Vazquez, lui l’ailier repositionné arrière droit par Zinedine Zidane et dont le contrat se termine à la fin de la saison. Ainsi, à Paris, on souhaiterait saisir cette opportunité et récupérer Vazquez gratuitement.

Lucas Vazquez veut rester, mais…

Toutefois, comme l’a développé le média ibérique, Lucas Vazquez n’aurait pas encore acté son départ du Real Madrid. En effet, le joueur de Zinedine Zidane souhaiterait en priorité rester au sein de la Casa Blanca. Pour cela, il attendra jusqu’au dernier moment l’offre de Florentino Pérez, mais encore faut-il qu’elle réponse à ses exigences. Jusqu’à présent, le Real Madrid offrait un contrat de 3 ans assorti d’un salaire annuel de 3M€ nets. Cependant, Lucas Vazquez réclamerait un petit peu plus, un effort sur les Merengue n’étaient pas disposés à faire. A voir si cela évoluera.