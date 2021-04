Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une bombe sur Agüero !

Publié le 13 avril 2021 à 19h00 par A.D. mis à jour le 13 avril 2021 à 19h05

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero sait d'ores et déjà qu'il ne portera plus le maillot de Manchester City la saison prochaine. Alors qu'El Kun serait suivi de près par le PSG et le Barça, son agent serait actuellement à Barcelone pour discuter avec la direction catalane.

Après 10 ans de bons et loyaux services à Manchester City, Sergio Agüero va changer de cap à la fin de cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin avec les Citizens , El Kun ne va pas prolonger et partira librement, comme annoncé par le club et lui-même. Pour récupérer gratuitement Sergio Agüero cet été, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte. Et il semblerait que le club emmené par Ronald Koeman ait une longueur d'avance sur l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi.

L'agent d'Agüero serait à Barcelone

Selon les informations de José Alvarez, divulguées dans El Chiringuito ce mardi après-midi, le Barça aurait fait un pas de géant pour Sergio Agüero. A en croire le journaliste espagnol, le représentant de Sergio Agüero serait actuellement à Barcelone pour s'entretenir avec les hautes sphères catalanes. Et lors de cet échange, Joan Laporta pourrait formuler une offre contractuelle. Leonardo et le PSG auraient donc tout intérêt à vite réagir s'ils ne veulent pas voir le nouveau président du FC Barcelone leur couper l'herbe sous le pied.