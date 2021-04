Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tente un coup avec un joueur de Serie A !

Publié le 13 avril 2021 à 18h10 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'ASSE s'intéresserait à Andreaw Gravillon, prêté par l'Inter Milan à Lorient cette saison.

Cet été, l'AS Saint-Etienne cherchera à se renforcer dans le secteur défensif. Et pour cause, le départ de Wesley Fofana n'a toujours pas été compensé. En effet, l'ASSE a obtenu les prêts de Panayiótis Rétsos (Bayer Leverkusen) et Pape Abou Cissé (Olympiakos). Mais le premier n'a pas convaincu tandis l'option d'achat du premier est beaucoup trop élevée pour les finances des Verts. Par conséquent, Claude Puel surveille d'autres dossiers sur le marché.

Andreaw Gravillon dans le viseur de l'ASSE ?