Mercato - Real Madrid : Zidane toujours intéressé par Camavinga ? La réponse !

Publié le 13 avril 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat au Stade Rennais, Eduardo Camavinga serait toujours dans le viseur du Real Madrid.

À 18 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme l’un des grands espoirs du football européen grâce à ses bonnes performances réalisées au Stade Rennais. Ce faisant, il n’est pas illogique qu’il soit annoncé dans les viseurs de grandes écuries européennes telles que le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Ces intérêts n’auraient pas faibli malgré ses performances moins reluisantes cette saison. Il faut dire que le temps d’Eduardo Camavinga à Rennes semble compté dans la mesure où The Athletic a récemment annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat expirant le 30 juin 2022.

Son arrivée est tombée à l’eau l’été dernier à cause de la pandémie