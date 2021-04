Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point d'Al-Khelaïfi pour l'avenir de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 8h45 par T.M.

Les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Neymar. Toutefois, du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi affiche une énorme certitude.

Dernièrement, l’avenir de Neymar est revenu au centre des rumeurs. En effet, alors qu’on pensait le Brésilien parti pour prolonger avec le PSG, en Espagne, on a assuré que le principal intéressé avait mis toutes les discussions de côté afin de favoriser un retour au FC Barcelone, pensant toujours à rejouer en Catalogne et avec Lionel Messi. Les questions se sont donc posées concernant la suite de l’aventure de Neymar au PSG. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’avait révélé, le joueur de Mauricio Pochettino semble bel et bien parti pour prolonger avec le club de la capitale.

Le PSG a confiance !