Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied au Real Madrid !

Publié le 14 avril 2021 à 9h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Luka Modric a lancé un énorme appel du pied à Kylian Mbappé régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, une vente sera envisagée cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid a fait du Champion du monde sa priorité pour la saison prochaine. Selon les informations de Josep Pedrerol, présentateur du Chiringuito , a même récemment révélé que Kylian Mbappé rejoindra le club merengue cet été. Une bombe à laquelle a réagi Luka Modric.

«Les grands joueurs sont toujours les bienvenus au Real Madrid»