Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prix est fixé pour racheter l’ASSE !

Publié le 14 avril 2021 à 10h30 par T.M.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer l’ont fait savoir, ils sont prêts à céder l’ASSE. Mais encore faut-il répondre à leurs attentes d’un point de vue financier.

C’est désormais officiel, l’ASSE est à vendre. En effet, une page devrait prochainement se tourner dans le Forez puisque Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent un repreneur pour les Verts. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l’ASSE », ont-il notamment lâché pour Le Progrès .

Une opération à 20M€ !