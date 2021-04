Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Icardi... Doha prépare une opération totalement folle pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 avril 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler du côté de la Juventus, un départ cet été semble de plus en plus probable. Dans cette optique, le PSG fait partie des rares clubs en mesure de s'offrir le quintuple Ballon d'Or. Et pour y parvenir, une opération assez incroyable serait en préparation a à en croire la presse espagnole.

A l'image de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo fait grandement parler de lui pour son avenir. Toutefois, le Portugais est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus alors que celui de La Pulga s'achève dès la fin de la saison en cours. Mais cela ne change rien au fait que l'ancien joueur du Real Madrid pourrait bien quitter la Vieille Dame , trois ans après son arrivée en grande pompe en 2018. Et pour cause, recruté pour permettre à la Juventus de remporter la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a échoué dans cette mission puisque depuis son arrivée, le club turinois a enchaîné les désillusions. Eliminé de façon précoce lors des trois dernières éditions de la C1 contre des équipes à sa portée (l'Ajax, l'OL et le FC Porto), la Juve n'a donc toujours pas retrouvé la finale européenne. Une situation qui pousse Cristiano Ronaldo à réfléchir à son avenir puisque du haut de ses 36 ans, le Portugais n'aura plus beaucoup d'opportunités à saisir s'il souhaite s'offrir un dernier défi d'envergure en Europe. C'est la raison pour laquelle un départ est évoqué, d'autant plus que la Juventus pourrait s'y retrouver d'un point de vue financier en économisant le salaire démentiel du quintuple Ballon d'Or.

Kean et Icardi en échange de Cristiano Ronaldo ?