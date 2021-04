Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino multiplie les appels du pied pour... Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino est confronté aux interrogations concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et clairement, le technicien argentin répète sa volonté de voir le Champion du monde poursuivre l'aventure à Paris. Il faut dire que Pochettino a rapidement été conquis par Mbappé.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions concernant son avenir. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera inévitable puisque le PSG ne prendra pas le risque de le laisser partir libre dans un an. Mais la grande priorité du club de la capitale est bien de prolonger le bail de son attaquant qui semble toujours en pleine réflexion, et surtout très concentré sur la fin de saison haletante qui attend le PSG. Mauricio Pochettino s'implique d'ailleurs grandement dans ce dossier puisque depuis son arrivée sur le banc parisien, il a déjà plusieurs fois été interrogé sur le futur de Kylian Mbappé. Vendredi en conférence de presse, il a un nouvelle fois donné son avis : « Nous sommes habitués à ces rumeurs sur les grands joueurs, Kylian est un top joueur, dans les grands clubs. Kylian est tranquille, il est calme et concentré pour aider l'équipe. Il est très mature pour son âge. Il veut donner le meilleur. Le club veut que Kylian continue. Je pense que ces rumeurs auront zéro conséquences dans la performance de Kylian . » Sans surprise, Mauricio Pochettino souhaite voir Kylian Mbappé rester. Mais au-delà de l'aspect sportif qui semble évident, le technicien argentin semble réellement être attaché à son attaquant.

Pochettino totalement sous le charme de Mbappé