Mercato - PSG : Le Real Madrid attend un signe pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé dans le viseur du Real Madrid, le club de la capitale espagnole attendrait un signe du PSG avant de lancer son offensive.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé va rapidement devoir prendre une décision quant à son avenir au PSG. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici cet été, le club de la capitale française n’aura d’autre choix que de le vendre au cours du mercato estival à venir afin de ne pas prendre le risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Cela offrirait une occasion en or au Real Madrid dans l’optique d’enrôler celui dont qu’il rêverait de recruter depuis maintenant des années. Ainsi, vu sa situation contractuelle, Kylian Mbappé serait plus que jamais la priorité des Madrilènes en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Florentino Pérez attendrait que le Qatar lui communique que Kylian Mbappé est en vente