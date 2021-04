Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un énorme message à Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin 2022, Mauricio Pochettino ne tarit pas d'éloges pour son attaquant dont il ne cesse de vanter les mérites.

L'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit clairement en pointillés du côté du PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et il n'a toujours pas prolongé ce qui place le PSG dans une situation plus que délicate alors que le Real Madrid rêve toujours d'attirer son attaquant. Depuis son arrivée sur le banc parisien, Mauricio Pochettino est d'ailleurs régulièrement interrogé sur le futur de Kylian Mbappé. Et le technicien argentin rappelle à chaque fois qu'il souhaite conserver son Champion du monde. Il faut dire que Pochettino est totalement sous le charme de l'ancien Monégasque.

Pochettino déclare sa flamme à Mbappé