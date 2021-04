Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 13 avril 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 13 avril 2021 à 15h42

Alors que certaines informations en provenance d’Espagne ont dernièrement annoncé qu’un retour de Neymar au FC Barcelone n’était pas inenvisageable, tout semble indiquer que cela ne se produira finalement pas.

C’est un vieux surprend de mer qui revient sans cesse. Heureux au PSG, à tel point qu’il est tout proche d’y parapher un nouveau contrat pour quatre saisons supplémentaires comme nous vous l’avons annoncé, Neymar voit encore et toujours son nom être lié au FC Barcelone. Précisément, celui qui doit signer un bail jusqu’en 2026 avec Paris aurait, à en croire les différents échos venus de Catalogne, l’intention de faire faux-bond au club de la capitale. La cause de tout cela serait Lionel Messi, longtemps annoncé sur le départ du Barça, et même cité sur les tablettes du PSG, qui serait finalement sur le chemin d’une prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain. Souhaitant absolument rejouer aux côtés de l’international argentin, Neymar aurait donc, une fois de plus, l’intention d’effectuer son come-back au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2017.

« Le Barça n'a pas l'argent pour Neymar »

Le décor est planté, telle est la tendance annoncée de l’autre côté des Pyrénées par bon nombre de médias. Un nouveau feuilleton Neymar après celui de l’été 2019 serait donc dans les tuyaux, et tout cela à cause de Lionel Messi alors même que le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 est censé prolonger incessamment sous peu. Seulement voilà, Marcelo Bechler ne croit absolument pas en cette théorie. Et pour cause, dans un live organisé sur Twitch ce lundi soir, le journaliste brésilien ayant annoncé en premier l’arrivée de Neymar au PSG affirme que si le Brésilien demanderait à Lionel Messi de le rejoindre à Paris, la réciproque n’est pas forcément vraie. « Je suis sûr que Ney demanderait à Messi d'aller à Paris, mais je ne sais pas si cela se produirait dans l'autre sens. Le Barça n'a pas l'argent pour le Brésilien », a-t-il indiqué.

