PSG - Malaise : Un énorme risque avec Mbappé ? Pochettino assume !

Publié le 12 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Bien qu'il ait été pointé du doigt suite à son choix de faire jouer Kylian Mbappé contre Strasbourg, Mauricio Pochettino assume totalement sa décision.

Trois jours après la victoire contre le Bayern Munich (3-2) et trois jours avant le match retour, Kylian Mbappé a joué 87 minutes contre Strasbourg. Un choix pointé du doigt compte tenu du risque de blessure. Mais Mauricio Pochettino a expliqué son choix au micro de Canal+ : « La meilleure chose pour Kylian pour être prêt, c’est de jouer. Je suis le premier et bien évidemment lui aussi, s’il sent que quelque chose ne va pas, il sera le premier à me le dire. Nous sommes des professionnels, avec le staff technique, nous essayons de prendre les meilleures décisions pour l’équipe. (…) Kylian est un joueur qui est heureux lorsqu’il est sur le terrain ». Dans la foulée, devant les médias, l'entraîneur du PSG en a rajouté une couche.

Pochettino ne regrette d'avoir titularisé Mbappé