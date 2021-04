Foot - PSG

PSG : Après Strasbourg, Paris donne le ton pour le Bayern !

Publié le 10 avril 2021 à 19h45 par Th.B.

Intraitables sur la pelouse de Strasbourg ce samedi (4-1), les hommes de Mauricio Pochettino sont prêts à affronter le Bayern Munich mardi prochain. L’entraîneur du PSG s’est lui aussi livré sur ce choc au sommet.

Mercredi, grâce à une performance collective de grande classe ainsi qu’un Kylian Mbappé et un Keylor Navas des grands soirs, le PSG est parvenu à surclasser le Bayern Munich à l’Allianz Arena (3-2). Grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification pour le prochain tour, à savoir la demi-finale de Ligue des champions. Afin de valider son ticket pour le dernier carré de C1, le PSG devra sortir une performance solide au Parc des princes mardi. Après la victoire acquise sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi après-midi (4-1), trois membres du PSG se sont livrés sur le choc à venir face à l’ogre bavarois.

Rafinha, Sarabia et Pochettino annoncent la couleur pour le Bayern !