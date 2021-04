Foot - PSG

PSG : Bayern, changements… Le message de Pochettino avant Strasbourg !

Publié le 10 avril 2021 à 16h58 par La rédaction mis à jour le 10 avril 2021 à 17h00

Témoignant de la victoire du LOSC à Metz vendredi (2-0), Mauricio Pochettino a été contraint d’aligner un onze de départ compétitif face au RC Strasbourg ce samedi. L’entraîneur du PSG s’est justifié.