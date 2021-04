Foot - PSG

PSG : L'énorme hécatombe au Bayern Munich avant le choc contre le PSG !

Publié le 10 avril 2021 à 3h45 par A.M.

A quelques jours du quart de finale retour contre le PSG, le Bayern Munich voit son infirmerie se remplir et les joueurs incertains sont de plus en plus nombreux.

Le choc entre le Bayern Munich et le PSG mercredi soir (2-3) aura laissé des traces physiques. Côté parisiens, Marquinhos et Abdou Diallo se sont ajoutés à la liste déjà très importantes des blessés. Le Bayern n'est pas en reste puisque Niklas Süle et Leon Goretzka ont également dû sortir sur blessure en cours de match. Pour la rencontre face à l'Union Berlin samedi, Lucas Hernandez et Marc Roca sont également absents. Présent en conférence de presse Hans-Dieter Flick a fait le point sur son groupe.

Plusieurs absents importants côté Bayern ?