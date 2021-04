Foot - PSG

PSG : La grosse déclaration d’Al-Khelaïfi après le Bayern !

Publié le 8 avril 2021 à 10h45 par Th.B.

À Munich, le PSG s’est offert le Bayern, champion d’Europe en titre (3-2). De quoi permettre à Nasser Al-Khelaïfi de qualifier cette occasion comme étant un moment fort de l’histoire du club tout en s’attendant à une autre victoire au Parc des princes pour le 1/4 de finale retour de la Ligue des champions mardi prochain.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est dernièrement enflammé à plusieurs reprises après les gros succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. C’était notamment le cas lors du Final 8 à Lisbonne l’été dernier au cours duquel le patron du PSG avait assuré que Neymar et Kylian Mbappé ne quitteront « jamais » le club de la capitale. Après avoir surclassé le FC Barcelone sur la manche aller-retour du 1/8ème de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Allianz Arena mercredi soir, chez le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich (3-2). En effet, grâce notamment à un doublé de Mbappé, à un Keylor Navas impérial et à une solidarité collective dans l’effort défensif, Paris a pris une option sur la qualification à l’approche du 1/4 de finale retour au Parc des princes mardi prochain. L’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de souligner l’importance d’un tel résultat dans le parcours du PSG dans cette édition de C1 voire dans l’histoire du club parisien. Et Al-Khelaïfi a révélé en vouloir plus.

« Il y a la deuxième à disputer chez nous. On voudra gagner aussi »