PSG : Avant le Bayern, Neymar et son clan font passer un message fort !

Publié le 7 avril 2021 à 20h30 par B.C.

Ce mercredi, le PSG dispute l’un des matches les plus importants de sa saison face au Bayern Munich. Neymar est très attendu après son retour très décevant face au LOSC, et il semble en avoir conscience.

Après s’être défait du FC Barcelone, le PSG aura fort à faire en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Huit mois après leur défaite en finale, les Parisiens retrouvent ainsi l’équipe de Hansi Flick ce mercredi soir pour le match aller, et un joueur est particulièrement attendu pour ce rendez-vous : Neymar. L’attaquant a raté la double confrontation contre le Barça en raison d’une nouvelle blessure l’éloignant des terrains près de deux mois et s’est fait remarquer samedi face au LOSC par une expulsion après plusieurs gestes d’humeur. Ainsi, Neymar pourrait manquer quelques matches de Ligue 1 après avoir perdu ses nerfs, et c’est donc en Ligue des champions qu’il va pouvoir se rattraper. « On attend surtout à ce qu’il soit bon face au Bayern. C’est là qu’il est attendu , a notamment confié le journaliste Daniel Riolo sur RMC avant le choc entre le Bayern et le PSG. Neymar s’est mis dans une condition d’être obligatoirement bon. Son parcours, ses absences, ses blessures, son caractère, son attitude, font qu’on ne lui pardonnera plus rien. C’est ça ou la tornade. »

Neymar et ses proches sont déterminés

Conscient de sa responsabilité sur la suite du parcours du PSG en Ligue des champions, Neymar a en tout cas annoncé la couleur sur ses réseaux sociaux. Ce mercredi, l’Auriverde a publié un message accompagné d’une photo de son genou à terre exhibant l’un de ses tatouages dont il a retranscrit le texte en légende : « Les gens ne savent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. » Peu après, c’est son père qui a pris la parole, afin d’encourager le numéro 10 du PSG et ses partenaires. « Il s'agira de deux matches géants et nous savons tous à quel point, dès le plus jeune âge, vous aimez ce genre de jeux. Deux matchs que nous allons disputer jusqu'à la dernière minute et pour chaque ballon, toujours avec joie et audace. Aujourd'hui c'est le jour du PSG, il faut faire un bon match, obtenir un bon résultat pour décider à Paris la semaine prochaine », a écrit Neymar Sr, avant d’ajouter : « Bonne chance, mon fils ! Bonne chance au PSG ! Que Dieu vous bénisse et vous protège ! »

