Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Bayern, Daniel Riolo met une énorme pression sur Neymar !

Publié le 7 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Neymar s’est fait remarquer ce samedi face au LOSC en se faisant expulser, Daniel Riolo attend désormais une réaction du Brésilien contre le Bayern Munich.

Pour son retour comme titulaire, Neymar ne s’est guère illustré face au LOSC samedi. Décevant sur le terrain, l’attaquant auriverde a perdu ses nerfs en se faisant expulser dans les dernières secondes de la partie, et risque désormais une suspension de plusieurs matches en Ligue 1. Une réaction de la star du PSG est donc attendue ce mercredi soir, à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, et Daniel Riolo n’a pas hésité à lui mettre une grosse pression.

« On ne lui pardonnera plus rien »