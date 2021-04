Foot - PSG

PSG : Le Bayern révèle sa recette miracle contre Neymar et Mbappé !

Publié le 6 avril 2021 à 23h50 par A.D.

Ce mercredi, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc, Hans-Dieter Flick, le coach bavarois, a expliqué comment il comptait contenir à la fois Neymar et Kylian Mbappé.