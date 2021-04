Foot - PSG

PSG - Malaise : Expulsion, LOSC... Pochettino prévient clairement Neymar !

Publié le 6 avril 2021 à 18h45 par A.M.

Alors que l'expulsion de Neymar contre le LOSC samedi aurait suscité l'agacement en interne, Mauricio Pochettino estime que le numéro 10 du PSG doit apprendre à se canaliser.

Très attendu samedi contre le LOSC, Neymar a clairement déçu. Titulaire, le Brésilien a livré une prestation quelconque à l'issue de laquelle il a même perdu ses nerfs, concédant une expulsion après une deuxième carton jaune pour un second geste d'humeur. En effet, après s'être accroché avec Benjamin André, Neymar a poussé Tiago Djalo, coupable aux yeux du numéro 10 du PSG de conserver volontairement le ballon pour gagner du temps. Et forcément, ce geste a été largement commenté. Et Mauricio Pochettino espère que Neymar tirera les leçons de ses erreurs.

«Il sait ce qu’il doit faire pour se canaliser»