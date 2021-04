Foot - PSG

PSG : Une bonne nouvelle confirmée face au Bayern Munich !

Publié le 6 avril 2021 à 15h13 par La rédaction mis à jour le 6 avril 2021 à 15h20

Hans-Dieter Flick, l’entraîneur du Bayern Munich, a confirmé que Serge Gnabry serait probablement forfait pour le choc face au PSG.