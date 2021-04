Foot - PSG

PSG : Navas dévoile sa recette miracle pour gagner la Ligue des Champions !

Publié le 5 avril 2021 à 23h28 par A.D. mis à jour le 5 avril 2021 à 23h29

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Keylor Navas pourrait aider le PSG à remporter le tout premier titre de son histoire. Interrogé sur le sujet, le gardien costaricien a dévoilé son secret pour soulever la Coupe aux Grandes Oreilles.