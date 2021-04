Foot - PSG

PSG - Polémique : Draxler, LOSC... Cet échange surréaliste sur le dernier clash de Paredes !

Publié le 5 avril 2021 à 12h45 par A.M.

Alors que le choc entre le PSG et le LOSC samedi a été très chaud, Leandro Paredes était évident dans tous les bons coups. A la fin de la rencontre, Benjamin André s'en est d'ailleurs plaint auprès de Julian Draxler.

Samedi contre le LOSC, le PSG a déçu. Comme face à l'OL et l'AS Monaco au Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés sans inscrire le moindre but (0-1). Une défaite inquiétante puisqu'elle permet aux Dogues de prendre trois points d'avance en tête du classement. Mais surtout, le match a été marqué plusieurs moments tendus à l'image des expulsions de Tiago Djalo et Neymar en fin de partie. Mais ce n'est pas tout, puisque Leandro Paredes, comme à son habitude, était souvent dans tous les bons coups, ce que Benjamin André n'a pas manqué de lui rappeler.

André et Draxler débriefent le clash avec Paredes