PSG - Polémique : Après son expulsion, Neymar pourrait écoper d’une lourde suspension !

Publié le 4 avril 2021 à 19h30 par B.C.

Expulsé ce samedi face au LOSC (0-1), Neymar ne s’est pas calmé en rentrant aux vestiaires en poursuivant sa dispute avec Tiago Djalo. Récidiviste, le Brésilien pourrait désormais rater plusieurs matches si la Commission de discipline le décide…

Pour son retour comme titulaire sur la pelouse du Parc des Princes, Neymar a perdu son sang-froid face au LOSC ce samedi. Après avoir écopé d’un premier carton jaune pour un geste d’humeur sur Benjamin André, l’international brésilien a été expulsé dans les dernières secondes de la partie pour avoir bousculé Tiago Djalo. L’action aurait pu en rester là, mais les deux joueurs ont poursuivi leur dispute dans le tunnel au Parc des Princes, et Neymar a notamment porté sa main gauche sur le visage du Lillois. Un début d’altercation qui a nécessité l’intervention des équipes de sécurité pour éviter que Neymar et Djalo n'en viennent aux mains. Retour raté pour le Brésilien donc, d’autant que sa prestation sur le terrain ne restera pas dans les annales, mais le pire reste peut-être à venir pour lui.

Jusqu’à cinq matches de suspension pour Neymar ?

En manque de rythme après une absence de près de deux mois, Neymar sera automatiquement suspendu face à Strasbourg samedi prochain, mais la Commission de discipline pourrait décider de prolonger cette absence de quelques semaines supplémentaires. En effet, les images du match face au LOSC devraient être analysées dans les prochains jours comme l’explique Le Parisien , et Neymar pourrait ainsi rater entre un à trois matches supplémentaires en raison de son attitude, voire plus si la Commission considère les gestes de l’international brésilien comme « bousculade volontaire » ou « tentative de coup ». De plus, le passif de Neymar ne plaide pas en sa faveur, lui qui a déjà été expulsé à quatre reprises depuis son arrivée dans la capitale en 2017, notamment lors du Classico polémique face à l’OM cette saison. Ainsi, dans le pire des cas, Neymar pourrait écoper de quatre à cinq matches de suspension, ce qui serait alors un énorme coup dur pour un PSG en difficulté cette saison.

Pochettino reste mesuré sur le sujet