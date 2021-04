Foot - PSG

PSG - Clash : Le craquage de Neymar après son expulsion contre le LOSC !

Publié le 3 avril 2021 à 20h10 par B.C. mis à jour le 3 avril 2021 à 20h13

Expulsé en toute fin de partie ce samedi face au LOSC (0-1), Neymar ne s’est pas calmé dans le tunnel des vestiaires et était prêt à en venir aux mains avec Tiago Djalo.

C’est une soirée à oublier pour le PSG et Neymar. Le club de la capitale s’est incliné sur sa pelouse face au LOSC (1-0) et a peut-être dit adieu au titre avec cette nouvelle défaite. Aligné pour la première fois dès le coup d’envoi depuis février, Neymar ne s’est pas illustré non plus en réalisant une prestation insuffisante tout en affichant une attitude très critiquable, lui valant un avertissement durant la rencontre (48e). Ce qui n’a pas suffi à calmer l’attaquant brésilien, expulsé à quelques secondes de la fin après un geste d’humeur sur Tiago Djalo, qui a également écopé d’un carton rouge. Et les deux joueurs ne se sont pas arrêtés là.

La dispute entre Neymar et Tiago Djalo s’est poursuivie dans les couloirs

À l’issue de la rencontre, Canal + a dévoilé des images filmées dans le tunnel des vestiaires sur lesquelles on voit les deux joueurs se disputer. Au moment de se séparer, Neymar porte notamment sa main gauche sur le visage de Tiago Djalo, provoquant une réponse verbale de ce dernier puis un début d’altercation obligeant l’intervention des équipes de sécurité. Neymar est apparu plus calme au moment de retrouver la pelouse après le coup de sifflet final pour échanger son maillot avec un joueur du LOSC, mais ces images pourraient désormais être analysées par la commission de discipline.