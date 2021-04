Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie très forte de Marquinhos après la défaite contre le LOSC

Publié le 3 avril 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que le PSG s’est incliné sur sa pelouse ce samedi soir contre le LOSC (1-0), Marquinhos a tenu des mots forts après ce nouveau revers.

Le PSG a peut-être perdu le titre ce samedi. Le LOSC s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes (1-0) face à une équipe parisienne décevante, une fois de plus cette saison. Le club nordiste reprend ainsi la tête de la Ligue 1 en prenant trois points d’avance sur le PSG, qui devra également faire sans Neymar pour au moins un match, exclu en toute fin de partie. Interrogé par Canal + à l’issue de cette défaite, Marquinhos a déploré ce résultat et attend désormais une réaction du PSG.

« Chaque fois qu’on perd, on dit la même chose »