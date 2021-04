Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse Neymar après son expulsion contre le LOSC !

Publié le 3 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Titulaire pour la première fois depuis février, Neymar ne s’est guère illustré face au LOSC et a été expulsé en fin de partie après un mauvais geste sur Tiago Djaló. De quoi rendre fou Daniel Riolo.

Le PSG a peut-être perdu plus qu’un match ce samedi. Dans un match décisif pour la course au titre, le club de la capitale s’est incliné face au LOSC (1-0) sur sa pelouse. Les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas su réagir après l’ouverture du score de Jonathan David (20e), et ce malgré le retour de Neymar. Aligné d’entrée, la star brésilienne ne s’est pas illustrée et a même été expulsée dans les dernières secondes de la partie après avoir reçu un second carton jaune pour un deuxième geste d’humeur sur Tiago Djalo. Une nouvelle frasque de l’attaquant qui ne passe pas auprès de Daniel Riolo.

« Neymar, quelle bêtise ! »

« Neymar ! Mon dieu… Quelle bêtise », a déploré le journaliste de RMC sur Twitter , avant d’ajouter : « En même temps fallait pas que d’ici la fin de saison, il passe au-dessus de 50% de présence ... Ouf. Il n’y a que parmi les supporters parisiens qu’il y a autant de crétins qui défendent les joueurs même quand ils sont mauvais ? Hum, possible oui. »