PSG : Kylian Mbappé affiche une folle ambition pour son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé possède déjà un énorme palmarès. Mais son rêve ultime est désormais de remporter la Ligue des Champions le plus rapidement possible. L'attaquant du PSG ne se fixe aucune limite.

« Des limites ? Jamais. Jamais. Jamais . » Voilà le leitmotiv de Kylian Mbappé. Pour le moment, on peut dire que cela lui a souri puisqu'à seulement 22 ans, il possède un palmarès qui ferait pâlir la plupart des joueurs du monde entier. Que ce soit avec l'AS Monaco ou le PSG, l'attaquant français a déjà remporté 4 titres de Champion de France, 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue. Mais surtout, Kylian Mbappé est devenu champion du monde a tout juste 19 ans en 2018 en Russie se rapprochant de la précocité de Pelé. Forcément, un évènement si rare chamboule un peu les plans d'un si jeune joueur. Mais Kylian Mbappé est différent et ses ambitions sont sans limite. « On veut en gagner une deuxième », lance l'attaquant du PSG au micro de RMC lorsqu'il est interrogé sur sa réaction après avoir remporté une Coupe du monde si jeune. « Normalement, une Coupe du monde, c’est l’aboutissement d’une carrière, quelque chose que tu travailles en club. Tu arrives vers 27 ou 28 ans, et c’est là que t'es à ton apogée. J’ai eu la chance d’être de suite dans le bain et de la gagner à 19 ans. Ça va me servir quand il y aura d’autres épreuves et bien sûr que l’ambition c’est d’en gagner une deuxième. On a un pays avec un vivier incroyable et ce serait se limiter que de se dire qu'on en a gagné une et qu'on peut attendre vingt ans pour gagner la deuxième », ajoute Mbappé, qui nourrit également des ambitions en club.

Mbappé rêve de la Ligue des Champions