Foot - PSG

PSG : Marquinhos annonce la couleur pour Neymar !

Publié le 3 avril 2021 à 10h15 par La rédaction

Sauf blessure de dernière minute, Neymar devrait être de la partie pour le premier match du PSG contre le Bayern Munich dans quelques jours. Et son coéquipier Marquinhos a affirmé que le numéro 10 est de plus en plus motivé.

Dans quelques jours, le PSG disputera son premier match de la double confrontation contre le Bayern Munich comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L’occasion pour les Parisiens de prendre leur revanche après la finale perdue la saison dernière. Malgré l’absence de Robert Lewandowski, blessé à un genou, la tâche ne sera pas aisée pour les joueurs de Mauricio Pochettino, qui ne verront pas Marco Verratti évoluer avec eux, l’Italien étant touché par la Covid-19. Mais le PSG devrait compter sur un Neymar plus motivé que jamais pour vaincre l’ogre bavarois.

« Plus on s’en rapproche, plus il est motivé »