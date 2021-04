Foot - PSG

PSG : Pochettino relativise l’absence de Lewandowski pour le Bayern Munich

Publié le 2 avril 2021 à 19h40 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 19h43

Alors que le Bayern Munich sera privé de Robert Lewandowski ce mercredi à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions face au PSG, Mauricio Pochettino ne souhaite pas s’emballer.