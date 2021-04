Foot - PSG

PSG : Di Maria, Marquinhos, cambriolages... Le témoignage de Thilo Kehrer !

Publié le 3 avril 2021 à 12h45 par D.M.

Le 14 mars dernier, Angel Di Maria et la famille de Marquinhos ont été victimes d'un cambriolage. Thilo Kehrer est revenu sur ces évènements et a évoqué l'épineuses question de la sécurité des joueurs.

Une scène peu ordinaire s’était déroulée le 14 mars dernier lors de la rencontre opposant le PSG au FC Nantes. Présent au sein de la tribune présidentielle, Leonardo était descendu pour aller à la rencontre de Mauricio Pochettino et lui demander de sortir Angel Di Maria. Le domicile de l’attaquant argentin avait été cambriolé, alors que sa femme et ses deux filles étaient présentes sur les lieux. Au même moment, le père de Marquinhos était violenté par des malfaiteurs, qui ont dérobé des bijoux et de l’argent. Suite à ces évènements, le PSG a renforcé la sécurité des joueurs en faisant appel à des vigils, qui seront postés devant leur domicile.

« Ce genre de chose arrive de temps en temps »