PSG - Malaise : Zinedine Zidane répond à Kylian Mbappé !

Publié le 3 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Vivement critiqué cette saison, mais également lors de la trêve internationale, Kylian Mbappé n'a pas manqué de faire connaître son agacement. Zinedine Zidane l'a défendu.

« Ça fatigue, surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sur qu’au bout d’un moment ça fatigue. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui ne reviennent que pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus . » Après la trêve internationale, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher sa lassitude face aux critiques subies de façon continuelle. Et l'attaquant du PSG peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane.

Zidane défend Mbappé