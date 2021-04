Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino envoie un message clair sur la course au titre !

Publié le 3 avril 2021 à 23h55 par La rédaction

Alors que le PSG a concédé un nouveau revers en Ligue 1 ce samedi face au LOSC, Mauricio Pochettino ne s’avoue pas encore vaincu pour la course au titre de champion de France.