Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldinho, Ballon d’Or… Ce terrible constat sur Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 1h15 par La rédaction

Depuis son arrivée au PSG, Neymar se retrouve régulièrement au coeur des critiques. Malgré son énorme talent, le Brésilien ne fait pas l'unanimité et son investissement est souvent remis en question, incitant Ludovic Giuly à faire un parallèle avec Ronaldinho.

À quelques jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, une pluie de critiques s’abat sur Neymar. En effet, l’attitude de la star du PSG ne convient pas auprès de certains. Et ce sujet est revenu sur la table après son expulsion lors de la défaite parisienne face au LOSC ce samedi (1-0) alors qu'il revient à peine d'une blessure. Le Brésilien s’est rendu coupable d’un mauvais geste envers Tiago Djalo qui lui a valu un carton rouge dans les dernières minutes de la rencontre. Depuis son arrivée au PSG, Neymar est régulièrement critiqué, pour son comportement ou son hygiène de vie critiquable, et ce malgré son énorme talent. De quoi rappeler un certain Ronaldinho à Ludovic Giuly.

« Ils ont tout mais ils ne se donnent pas tout pour être encore plus haut »