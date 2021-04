Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo tacle Pochettino après l’expulsion de Neymar !

Publié le 4 avril 2021 à 1h45 par B.C.

Interrogé en conférence de presse sur l’expulsion de Neymar contre le LOSC (0-1), Mauricio Pochettino est resté très mesuré sur le sujet, ce qui a fait réagir Daniel Riolo.

Face au LOSC (0-1), Neymar a une nouvelle fois perdu son sang-froid. Après avoir écopé d’un premier carton jaune pour un geste d’humeur sur Benjamin André durant la rencontre, le Brésilien ne s’est pas calmé et a été expulsé dans les dernières secondes pour avoir bouculer Tiago Djalo. Les deux joueurs ont d'ailleurs failli en venir aux mains dans le tunnel du Parc des Princes. En plus d’avoir perdu son match, le PSG devra donc faire sans Neymar contre Strasbourg samedi prochain. Interrogé sur la nervosité de son attaquant, Mauricio Pochettino a botté en touche en conférence de presse : « Il y a des circonstances qu'on vit. Il y a de la complexité dans notre réalité, des choses nouvelles qu'on doit maîtriser et ça a une influence. (…) Bien sûr, la gestion des émotions est importante dans la vie, dans le football et un club comme le PSG. Ce qu'on vit en ce moment est atypique par rapport à d'habitude. Mais ce n'est pas seulement une question d'émotions. Il y a plein de choses qu'on essaie d'optimiser depuis le départ pour être meilleurs chaque jour. »

« Comme les autres, il ne dira jamais rien »

Et la sortie de Mauricio Pochettino n’a absolument pas convaincu Daniel Riolo. Sur Twitter , le journaliste de RMC a déploré l’absence de réaction de l’entraîneur parisien : « Pochettino reste évasif quand on lui parle de Neymar... Comme les autres, il ne dira jamais rien. Personne ne lui dit jamais rien », a-t-il regretté.