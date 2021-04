Foot - PSG

PSG : Gestion, Dagba... Le message fort de Pochettino à Neymar !

Publié le 3 avril 2021 à 15h45 par A.M.

Interrogé sur sa façon de gérer son effectif, Mauricio Pochettino évoque notamment la différence de traitement envers Colin Dagba et Neymar.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino est arrivé avec ses méthodes, notamment concernant la gestion de joueurs. Un domaine très important compte tenu du nombre de stars présentes dans l'effectif parisien. Il est évidemment impossible de réserver un traitement similaire à Neymar, Kylian Mbappé ou encore Angel Di Maria, qu'aux jeunes du centre de formation qui arrivent tout juste dans le monde professionnel. Dans les colonnes du Parisien , il a d'ailleurs été demandé à Mauricio Pochettino s'il avait la même attitude face Neymar que face à Colin Dagba.

«Je suis le même peu importe le nom de la personne en face»