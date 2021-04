Foot - PSG

PSG - Clash : Un joueur du LOSC menace clairement Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 10h45 par A.M.

Expulsé en toute fin de rencontre contre le LOSC, Neymar a eu une sérieuse explication avec Tiago Djalo jusque dans les couloirs du Parc des Princes.

De retour à la compétition avec le PSG après plusieurs semaines d'absence, Neymar était très attendu, et clairement il a déçu à l'occasion du choc contre le LOSC, rencontre décisive pour le titre en Ligue 1. Sur la pelouse déjà, le Brésilien a livré une prestation bien terne, ne réussissant jamais à créer des décalages, se montrant même brouillon à la finition. Mais surtout, Neymar a craqué, récoltant deux cartons jaunes pour des gestes d'humeur. Un premier pour avoir mis la main au visage de Benjamin André, un second suite à une altercation avec Tiago Djalo en fin de match.

Tiago Djalo menace Neymar !