PSG - Clash : «Racaille», «sale type»… Daniel Riolo fracasse Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que Neymar risque jusqu’à cinq matches de suspension après son expulsion face au LOSC, Daniel Riolo n’a pas été tendre à l’égard de l’international auriverde.

Pour son retour comme titulaire, Neymar n’a pas brillé face au LOSC, qui s’est imposé sur la pelouse du PSG (1-0). Pire encore, l’attaquant brésilien a perdu ses nerfs en récoltant deux cartons jaunes, pour avoir mis la main au visage de Benjamin André puis en bousculant Tiago Djalo, avec qui l’altercation s’est poursuivie dans le tunnel du Parc des Princes. Récidiviste, Neymar risque désormais jusqu’à cinq matches de suspension après analyse des images par la Commission de discipline de la LFP, un nouvel écart de conduite de la part du joueur qui a fait craquer Daniel Riolo dans l’ After Foot .

« Ce n’est rien d’autre qu’une petite racaille »